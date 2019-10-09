Новый компактный кроссовер американской марки был рассекречен еще в начале лета, но тогда информацию о моторной гамме не раскрывали.

8 октября Ford отправил в производство новый кроссовер Ford Puma. Его сборка стартовала на предприятии компании в Румынии, с которого планируются поставки на европейский авторынок.

Уже известно, что на территории Германии новый Ford Puma будет доступен для покупки по цене от 23 150 евро или около 1,6 млн рублей.

Европейская версия модели будет предлагаться с гибридной установкой. В частности, для модели предложат «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер генератором.

Мощность установки в зависимости от версии составит 125 или 155 лошадиных сил, а заявленный средний расход топлива составит 5,6 литра.