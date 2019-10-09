Внедорожник Mercedes-Maybach GLS замечен во время тестов

На базе Mercedes-Benz GLS будет выпускаться роскошный кроссовер Maybach. Его можно будет отличить от донора по радиаторной решетке с вертикальными планками, большим колесными дисками и большому количеству хромированных элементов экстерьера.

Фотошпионы на тестах заметили новый Maybach, который как оказалось, мало чем отличается от стандартного Mercedes-Benz GLS.

При этом салон в автомобиле получит ряд особенностей. Интерьер в тестовом кроссовере сохранил три ряда сидений, но они уже сделаны со спецификой седана Mercedes-Maybach.

Роскошный вариант кроссовера также получит пятизонный климат контроль, премиальную акустическую систему Burmester, дополнительные экраны для задних пассажиров и кресла с функцией массажа.

По слухам, под капотом кроссовера Maybach будет устанавливаться 4,0-литровый или 6,0-литровый V-образные моторы.

Трансмиссия в машине будет 9-ступенчатая автоматическая с системой полного привода 4Matic. Maybach семейства SUV будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.