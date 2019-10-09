В этом году на вторичном авторынке фиксировали рост стоимости машин, но в третьем квартале года впервые было зафиксировано снижение.

На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом, причем цены снизились сразу в 12 крупнейших российских городов.

Теперь средняя стоимость одной подержанной машины составляет 370 тыс. рублей, а это в сравнении со вторым кварталом 2019 года на 1,1% меньше.

Меньше всего упали в цене подержанные машины в Санкт-Петербурге – 0,2%, а больше всего ценник упал в Красноярске – 8,7%.

По данным исследования «Авито», среди крупных городов России дешевле всего оказались в Волгограде, где средняя стоимость одной машины с пробегом составляет 347 тыс. рублей, а это на 6% меньше, чем по стране в целом.

Самые дорогие авто продают в Москве – 537 тыс. рублей, что на 45% больше средней стоимости машин в России. Самыми популярными марками автомобилей на вторичном рынке являются Лады, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Kia.