Renault готовит конкурента электромобилям от Tesla и Volkswagen

Как выяснилось, компания Renault ведет разработку своего электрокара, который на рынке смог бы составить конкуренцию Tesla Model 3 и VW ID.3.

В целом в планах автопроизводителя к 2020 году выпустить восемь автомобилей с электрической установкой.

В том числе такие новинки должны появится и в рамках сотрудничества Renault c «АвтоВАЗом».

Что касается конкурента американскому и немецкому электрокару, то главной целью является выпуск комфортного, большого, недорого автомобиля с большим запасом хода.

Новинка окажется на ступень выше Zoe. За основу электрокара возьмут новую платформу, разработанную с Nissan и Mitsubishi. Больше подробностей о новинке пока не раскрывают.