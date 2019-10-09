Компания Peugeot работает над созданием нового пикапа

На латиноамериканском рынке компания Peugeot имеет сильные позиции, и для этого рынка французская компания совместно с китайской Changan ведет разработку нового пикапа.

Недавно стало известно, что новый пикап от Peugeot будет представлен в 2021 году, при этом китайская компания Changan покажет свою модель до конца 2019 года.

От своего китайского донора французская версия пикапа будет отличаться изменённым «передком», который выполнят в фирменном стиле марки и салоном, похожим на интерьер Peugeot 3008.

Моторы в грузовике тоже будут отличаться. В частности, компания будет устанавливать агрегаты, используемые в концерне PSA.

Известно, что длина пикапа составит 5330 мм, а колесная база будет 3180 мм. Перевозить пикап сможет до одной тонны.

В дальнейшем пикап от Peugeot появится на африканском рынке, и возможно его представят в Европе.