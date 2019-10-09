Опубликованы фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

В сети распространили первые фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, на которых он запечатлен без какого-либо камуфляжа.

Новинка Alfa Romeo Tonale была представлена в качестве концепта в начале этого года на автосалоне в Женеве, а теперь к выходу готовится серийная версия.

В целом дизайн автомобиля от прототипа мало чем отличается, за исключением измененных задних фонарей и головных фар.

На рынке новый Alfa Romeo Tonale должен составить конкуренцию Audi Q3, BMW X2 и Range Rover Evoque. Он создавался на платформе Giorgio, используемой в серийном Stelvio.