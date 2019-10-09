В сети распространили первые фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, на которых он запечатлен без какого-либо камуфляжа.
Опубликованы фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
09.10.2019 18:48
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Новинка Alfa Romeo Tonale была представлена в качестве концепта в начале этого года на автосалоне в Женеве, а теперь к выходу готовится серийная версия.
В целом дизайн автомобиля от прототипа мало чем отличается, за исключением измененных задних фонарей и головных фар.
На рынке новый Alfa Romeo Tonale должен составить конкуренцию Audi Q3, BMW X2 и Range Rover Evoque. Он создавался на платформе Giorgio, используемой в серийном Stelvio.
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