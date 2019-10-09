Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4

Представленная версия предназначена для китайского рынка, и в ней теперь много общего с новой Mazda CX-5.

В CX-4 изменили бамперы, радиаторную решетку и оптику, в которой теперь установлены светодиодные элементы.

В салоне компактного кроссовера установили современный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, расположенным над центральной панелью.

Был переработан и блок климатической установки, а остальные элементы остались без изменений. В Китае Mazda CX-4 предлагается с 2,0 и 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Трансмиссия доступна механическая и автоматическая.

Привод в кроссовере передний, но в качестве опции можно заказать систему полного привода. В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.

Цены на модель пока не озвучили, а дореформенный вариант предлагается от 140 800 до 215 800 юаней, что пересчете будет от 1 276 000 до 1 957 000 рублей.