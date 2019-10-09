GAC Trumpchi GS8 обновился и готовится к выходу в России

Недавно российский офис компании GAC анонсировал российскую премьеру внедорожника GS8, а между тем в Китае этот автомобиль получил обновление.



Рестайлинговый GAC Trumpchi GS8 отличается от предшественника слегка измененной внешностью, переработанным салоном и доработанным двигателем. Габариты автомобиля не изменились.

При этом во внешности обновили передний и задний бамперы, а также оптику, а вот в салоне теперь предлагается электронная панель, которая пришла на смену традиционным приборам.

Еще в интерьере по максимуму заменили физические кнопки на сенсорные и установили современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Что касается 2,0-литрового турбомотора, то его мощность выросла до 252 л.с. при 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая КП Aisin и переднеприводная система.

Полный привод внедорожнику доступен и доступен в качестве дополнительной опции. В продажу GAC Trumpchi GS8 поступит в Китае в октябре.

Что касается российского рынка, то в нашей стране автомобиль дебютирует в декабре, но к сожалению к нам привезут автомобиль 2016 модельного года.