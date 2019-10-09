BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe

Баварский автопроизводитель рассекретил новую роскошную версию 8-Series. Модельный ряд компании BMW пополнил спортивный седан M8 Gran Coupe. Публичная презентация новинки состоится в Лос-Анджелесе в ноябре 2019.

BMW не только представила новую модель, но и сразу озвучила цены на нее. Так в России за версию M8 Gran Coupe придется заплатить от 10 220 000 рублей, а модификация Competition будет предлагаться по цене от 12 050 000 рублей.

Мировые продажи спортивного седана начнутся в апреле следующего года. Первой для клиентов предложат ограниченную серию — BMW M8 Gran Coupe First Edition.

Новинка отличается от стандартной версии 8-Series Gran Coupe измененным передним бампером, воздуховодами на передних крыльях, новыми корпусами боковых зеркал, спойлером и диффузором.

Также «четырехдверка» получила карбоновую крышу, 20-дюймовые колесные диски и тормозные диски с шестипоршневыми суппортами. В салоне M8 Gran Coupe установили спортивные кресла и многофункциональный руль.

Для роскошной модели предусмотрели большое количество систем безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, система перестроения и удержания машины в полосе движения, а также система ночного видения.

Подкапотное пространство в M8 Gran Coupe занимает 4,4-литровый V8 с 600-сильной отдачей и 750 Нм крутящего момента.

В версии Competition отдача ДВС повышена до 625 л.с. Трансмиссия в седане устанавливается восьмиступенчатая Steptronic с активным задним дифференциалом и системой полного привода M xDrive.

Также баварцы оснастили свой новый премиальный седан подвеской с электронно-управляемыми амортизаторами.