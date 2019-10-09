Changan скоро представит новый кроссовер для России

Китайская компания намерена уже в ближайшее время вывести на российский рынок новый кроссовер.



Как стало известно журналистам «Китайских автомобилей», речь идет о кроссовере Changan CS55. Он уже проходит сертификацию для продаж в России и в ближайшее время поступит в продажу.

По предварительным данным, Changan CS55 в нашей стране представят в версии 2019 модельного года. Данные о модели для России не раскрываются.

На китайском рынке этот кроссовер предлагается с полуторалитровым 156-сильным двигателем, который работает в паре с шестискоростной механикой или автоматом. Система привода для автомобиля предусмотрена только на переднюю ось.