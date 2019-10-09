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Changan скоро представит новый кроссовер для России

Новости
09.10.2019 14:34
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Китайская компания намерена уже в ближайшее время вывести на российский рынок новый кроссовер.


Как стало известно журналистам «Китайских автомобилей», речь идет о кроссовере Changan CS55. Он уже проходит сертификацию для продаж в России и в ближайшее время поступит в продажу.

По предварительным данным, Changan CS55 в нашей стране представят в версии 2019 модельного года. Данные о модели для России не раскрываются.

На китайском рынке этот кроссовер предлагается с полуторалитровым 156-сильным двигателем, который работает в паре с шестискоростной механикой или автоматом. Система привода для автомобиля предусмотрена только на переднюю ось.

Компания Changan обновила кроссовер Changan CS55

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