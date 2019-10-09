Китайская компания намерена уже в ближайшее время вывести на российский рынок новый кроссовер.
Changan скоро представит новый кроссовер для России
09.10.2019 14:34
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Как стало известно журналистам «Китайских автомобилей», речь идет о кроссовере Changan CS55. Он уже проходит сертификацию для продаж в России и в ближайшее время поступит в продажу.
По предварительным данным, Changan CS55 в нашей стране представят в версии 2019 модельного года. Данные о модели для России не раскрываются.
На китайском рынке этот кроссовер предлагается с полуторалитровым 156-сильным двигателем, который работает в паре с шестискоростной механикой или автоматом. Система привода для автомобиля предусмотрена только на переднюю ось.
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