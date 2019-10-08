Bentley готовит к дебюту свой серийный электромобиль

Представители компании Bentley в интервью с зарубежными журналистами рассказали, что к презентации готовится новый автомобиль.

Подробности о проекте не раскрывают, но было сказано, что речь идет о новой модели, которая будет оснащена полностью электрической установкой.

Презентация новинки состоится в ближайшее время, но точные сроки дебюта не озвучивают.

При этом было сказано, что в компании провели исследование и выяснили, что как минимум 35% клиентов не против приобрести «зеленую» машину премиального класса.