А недавно стало известно, что компания завершает выпуск версии Весты с АМТ.

Похоже модификацию Lada Vesta с роботизированной коробкой решили снять с производства из-за необходимости запуска Lada Vesta с вариатором.

О том, что последняя появится до конца года ранее сообщал президент «АвтоВАЗа».

Теперь стало известно, что АвтоВАЗ уже в ноябре запустит продажи Lada Vesta с вариатором, а вместе с появлением новой версии автомобиль получит и небольшой рестайлинг, в ходе которого изменятся корпуса зеркал заднего вида, а еще они получат функцию автоматического складывания.

Еще после рестайлинга в модели предложат более глубокие подстаканники, рулевое колесо с подогрев и кожаной оплеткой и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается новой КП, то она будет предлагаться с 1,6-литровым 113-сильным двигателем.