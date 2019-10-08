Российским журналистам удалось выяснить предварительные сроки выхода новой модели Лада.
Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году
08.10.2019 13:21
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Ранее предполагалось, что модель Lada Van может выйти до конца текущего года, однако теперь сообщается о выходе в следующем году.
Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году и поступит в продажу летом.
Стоит отметить, что название Van является рабочим, поэтому в продаже новинка появится под другим названием.
Ее создают на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi B0 с силовым каркасом Renault Dokker, при этом дизайн автомобиля будет выполнен в фирменной стилистике Лада, а его интерьер будет полностью оригинальным.
Неизвестным пока остается, будет ли минивэн выпускаться вместе с Ларгусом, либо он станет его заменой.
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