Ранее предполагалось, что модель Lada Van может выйти до конца текущего года, однако теперь сообщается о выходе в следующем году.

Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году и поступит в продажу летом.

Стоит отметить, что название Van является рабочим, поэтому в продаже новинка появится под другим названием.

Ее создают на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi B0 с силовым каркасом Renault Dokker, при этом дизайн автомобиля будет выполнен в фирменной стилистике Лада, а его интерьер будет полностью оригинальным.

Неизвестным пока остается, будет ли минивэн выпускаться вместе с Ларгусом, либо он станет его заменой.