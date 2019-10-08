Toyota представила VIP-модель, которая приедет в Россию

Возможно новый минивэн от японской компании приедет на российский авторынок уже до конца текущего года.

Речь идет о новом автомобиле GranAce, который по сути является новым поколение модели Hiace, но в роскошном исполнении. Ранее этот минивэн был представлен как Majesty на территории Таиланда.

Toyota представила VIP-модель GranAce, который приедет в Россию с названием Hiace. Новинка имеет длину 5 300 мм, а расстояние между осями составляет 3 200 мм.

В салоне автомобиля будет три ряда сидений, в каждом из которых будет по два кресла. При желании клиенту будет доступен восьмиместный салон с четырьмя рядами сидений. В салоне GranAce при отделке использовались металлические вставки и под дерево.

Начиная с базовой комплектации машины будут оснащены комплексом безопасности Toyota Safety Sense, в котором есть много систем безопасности и помощи водителю.

В движение GranAce будет приводиться турбированным 2,7-литровым двигателем с отдачей 163 л.с. В паре с мотором будет работать шестискоростная автоматическая КП.

Мировой общественности новинку покажут на автосалоне в Токио в этом месяце. Там же компания представит еще семь новинок.