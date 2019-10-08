Главный дизайнер рассказал о скором выпуске новых моделей, в которых изменится дизайн.
Новым Smart добавят сексуальности от первых MINI
08.10.2019 12:59
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По словам дизайнера Mercedes-Benz Гордона Вагенера, бренду Smart для успешности на рынке не хватает «сексуальности», поэтому в новых Smart будут использовать новый дизайн.
Как выяснилось, «сексуальность» будут искать в первых моделях современных MINI. В данном случае речь не идет о полном сходстве новых Smart с дизайном первых MINI, но некоторые дизайнерские решения от них будут использованы.
Сообщается, что новая модель бренда Smart будет выпущена в 2022 году и ею станет автомобиль из сегмента В.
Также готовится смена поколений и для уже существующих автомобилей, которые также получат новый дизайн.
Главной целью при разработке дизайна является сделать его простым и «сексуальным».
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