Недавно стало известно, что под брендом Exeed готовится новый флагманский кроссовер, дебют которого состоится в следующем месяце.

При этом сегодня в Китае были запущены продажи другого кроссовера, созданного на базе автомобиля Chery Tiggo 7.

Chery начала продажи нового люксового кроссовера Exeed LX, который в отличие от соплатформенника отличается оригинальным дизайном, расширенным списком оборудования и более дорогими материалами отделки. К тому же в салоне используются сенсорные дисплеи.

Линейка двигателей нового автомобиля представлена только 1,6-литровым двигателем. Его мощность составляет 197 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступает семискоростной робот с переднеприводной системой.

Оценили Exeed LX в 126 000 юаней или около 1,14 млн рублей. Между тем стоит напомнить, что уже в следующем году бренд Exeed выйдет со своими автомобилями и на российский рынок.