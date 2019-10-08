Haval объявил о запуске в РФ собственной программы кредитования

Кроссоверы и внедорожники китайской компании в рамках новой программы кредитования от Haval предложат в кредит по сниженной ставке.

Собственная программа Haval получила название Haval Finance и при ее использовании процентная ставка может составлять 0,01%, а также есть возможность оформить кредит без первоначального взноса.

Купить машину в кредит можно сроком от 12 до 84 месяцев. Партнерами компании выступают Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Сетелем банк.

Также в пресс-службе Haval сообщают и о лизинговой программе, в которой список компаний не ограничен, а скидка на кроссовер будет от 50 до 120 тыс. рублей.