Кроссоверы и внедорожники китайской компании в рамках новой программы кредитования от Haval предложат в кредит по сниженной ставке.
Haval объявил о запуске в РФ собственной программы кредитования
08.10.2019 12:42
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Собственная программа Haval получила название Haval Finance и при ее использовании процентная ставка может составлять 0,01%, а также есть возможность оформить кредит без первоначального взноса.
Купить машину в кредит можно сроком от 12 до 84 месяцев. Партнерами компании выступают Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Сетелем банк.
Также в пресс-службе Haval сообщают и о лизинговой программе, в которой список компаний не ограничен, а скидка на кроссовер будет от 50 до 120 тыс. рублей.
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