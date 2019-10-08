АвтоВАЗ завершит выпуск версии LADA Vesta с АМТ

Уже сейчас российский автогигант снизил объёмы производства такой модификации модели.

О сокращении объёмов выпуска LADA Vesta с АМТ и полном прекращении ее производства, стало известно «Лада.онлайн».

Журналисты портала сообщают, что скоро выпуск LADA Vesta с автоматизированной трансмиссией будет прекращен полностью.

При этом полностью отказываться от такого типа трансмиссий «АвтоВАЗ» не будет и АМТ останется в LADA Granta.

При этом Веста будет доступна с механикой и вариатором. Как ранее сообщал глава АвтоВАЗа в ближайшие месяцы Веста выйдет в версии с вариатором.