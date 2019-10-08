К такому выводу пришли российские аналитики, опубликовав результаты исследования за период с января по август 2019 года.

В отчетный период на авторынке России было реализовано 440 тыс. кроссоверов и внедорожников, а четверть от этого объёма пришлась на авторынок Москвы и Санкт-Петербурга.

В столице России объёмы проданных SUV составили 72,6 тыс. экземпляров, а жители Северной столицы в отчетный период купили 33 тыс. кроссоверов.

Каждый второй продаваемый автомобиль в Москве и Петербурге – SUV, где доля таких авто в продажах составила 51,2 и 49,9% соответственно.

При этом доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке в целом составила 44%.