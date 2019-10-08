В сентябре продажи Volkswagen в России увеличились на 2% и такая же положительная динамика наблюдается и за период с начала года, когда объёмы продаж составили 76 186 авто.

Самым популярным автомобилем бренда остается седан Polo, который в сентябре разошелся тиражом в количестве 5 385 ед., что на 7% больше.

Вторым самым востребованным автомобилем является Tiguan, реализованный в количестве 3 192 шт., что на 8% больше. Также россияне купили 676 Touareg и 245 Teramont.