Volkswagen Teramont получит укороченную версию Teramont Cross Sport

На тестах был замечен новый кроссовер Volkswagen с покатой линией крыши — Atlas Cross Sport.

Известно, что в новой модели за счет более покатой крыши не будет третьего ряда сидений, и к тому же кроссовер станет короче на 140 мм. э

Моторная гамма будущего кроссовера будет такая же, как и у «Терамонта». Модель оснастят двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с.

Будут предлагаться версии с V-образными 249 и 280-сильными ДВС. Трансмиссия для двигателей будет предложена 8-ступенчатая автоматическая.

Предположительно, в салоне Atlas Cross Sport установят цифровую панель приборов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

Не исключено, что будет еще третий дисплей вместо привычного блока управления климатической установкой.