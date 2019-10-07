Обновленная Lada Vesta дебютирует в модификации Exclusive

Российский автогигант скоро представит обновлённую Lada Vesta, и журналистам «РГ» удалось узнать, какие именно изменения подготовил «АвтоВАЗ» для популярной Vesta.

Предположительно, обновленная Vesta изначально будет представлена в комплектации Exclusive, и уже в дальнейшем новые опции начнут предлагать в других комплектациях семейства «Весты».

Так, для модели подготовили новый сине-голубой цвет кузова «Дайвинг», но помимо нового цвета «Веста» будет отличаться шильдиками, которые появятся на пятой двери и рамках задних стекол.

Созданы для модели еще и новые корпуса боковых зеркал, где применили аэродинамическую форму и установили электропривод складывания.

Сами корпуса будут выкрашены в черный цвет. На «Весту» начнут устанавливать стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, кожаный руль с кнопкой подогрева и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом модели появится ДВС Renault H4Mk со 113-сильной отдачей при 152 Нм крутящего момента.

Для этого мотора предусмотрена бесступенчатая коробка Jatco JF015E. По слухам, обновленная Lada Vesta появится в продаже в ноябре 2019 года. Полноценный рестайлинг Lada Vesta состоится в 2020 году.