Mini разрабатывает новый компактный кроссовер

Все подробности о новом проекте не раскрывают, но уже известно, что новинкой станет компактный кроссовер с предполагаемым названием Traveller.

Несмотря на заявление компании о выпуске только электрических автомобилей, новинке помимо электрической установки приписывают и обычные бензиновые моторы.

Возможно, новый кроссовер будет создан на совершенно новой платформе, разработкой которой уже занимаются в компании.

По предварительным данным, Traveller выйдет на рынок не ранее 2022 года.