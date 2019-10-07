О разработке нового кроссовера Mini стало известно журналистам зарубежного издания Autocar.
Mini разрабатывает новый компактный кроссовер
07.10.2019 22:13
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Все подробности о новом проекте не раскрывают, но уже известно, что новинкой станет компактный кроссовер с предполагаемым названием Traveller.
Несмотря на заявление компании о выпуске только электрических автомобилей, новинке помимо электрической установки приписывают и обычные бензиновые моторы.
Возможно, новый кроссовер будет создан на совершенно новой платформе, разработкой которой уже занимаются в компании.
По предварительным данным, Traveller выйдет на рынок не ранее 2022 года.
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