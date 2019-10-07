Volvo и Geely совместно разработают новые ДВС

Volvo и Geely решили объединить свои усилия и начать разработку новых ДВС не по отдельности, а совместно, что будет экономически выгодно обеим сторонам.

Недавно стало известно, что в Volvo отказались от разработки собственных ДВС нового поколения, а вместо этого в компании решили развивать гибриды и электрокары.

Однако, как выяснилось, Volvo и Geely решили объединить свои подразделения по разработке двигателей внутреннего сгорания для создания новых силовых установок.

При этом планы по электрификации ни одна из компаний не меняет. Нового поколения ДВС будут использоваться в автомобилях всех брендов, принадлежащих Geely, в том числе и Volvo.