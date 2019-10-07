Названы самые популярные дизельные машины в Москве

Рейтинг самых востребованных автомобилей с дизельными двигателями был составлен на основании их продаж за период с января по август 2019 года.

В отчетный период на столичном рынке было реализовано в общей сложности 19,2 тыс. дизельных машин, а это на 2% меньше.

Возглавляет ТОП самых популярных дизельных машин в Москве автомобиль BMW 5-Series. Его объёмы продаж в отчетный период составили 1 120 шт.

Второй результат показал Skoda Kodiaq – 921 ед., а в тройке лидеров находится BMW X3 – 776 шт. Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Pajero Sport оказались на четвертой и пятой строчках по продажам с результатами 772 и 787 ед.

Еще в десятке лидеров числятся следующие модели: KIA Sorento (728 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (724 ед.), BMW 3-Series (685 ед.), BMW X5 (643 ед.) и Mercedes-Benz E-Class (608 ед.).