Ford показал обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max

Ford представила обновлённые версии S-Max и Galaxy, которые от дорестайлинговых отличаются внешностью и опциями.

Модели получили новые радиаторные решетки и измененные бампера, а в салоне автомобилей вместо традиционного рычага переключения коробки передач теперь установлена шайба.

Помимо этого, для S-Max и Galaxy предлагаются кресла с функцией массажа и вентиляцией, а также регулировками по 18 параметрам.

Среди новых опций для обновленных моделей стоит отметить систему FordPass, которая позволяет раздавать интернет по Wi-Fi.

Добавили новинкам и «облачные» технологии, а через них водитель будет получать информацию о дорожной ситуации, следить за машиной через смартфон и отпирать или запирать двери машины.



Ford S-Max и Galaxy теперь доступен с 2,0-литровым дизельным EcoBlue мощностью от 150 до 240 л.с.

Для мотора доступна 8-ступенчатая коробка передач, которая пришла на смену шестиступенчатому «роботу».

В базовой версии модели будут предлагаться с механической трансмиссией.