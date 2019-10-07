Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 18% выше, о чем сообщили аналитики агентства «Автостат».

Лидером на рынке среди китайских компаний стал Haval. Дилеры бренда реализовали в сентябре 1 175 автомобилей, что в 5,5 раза больше.

На втором месте с ростом в 2,2 раза располагается Geely – 803 ед. Третий результат показала марка Chery, которая увеличила продажи на 39% до 602 ед.

В первой пятерке лидеров числятся Changan (309 ед.) и Lifan (234 ед.). Стоит отметить, что с начала года китайских машин было продано в количестве 26 098 ед., что на 4,1% больше.