Названа оптимальная температура, чтобы перейти на зимнюю резину

В частности, специалист назвал оптимальную температуру воздуха для перехода на зимнюю резину. Об этом рассказал руководитель общественного движения «За безопасность на дороге» Артем Угрюмов в общении с журналистами «Вечерней Москвы».

По его словам оптимальным временем для установки зимнего комплекта шин является тот период, когда температура воздуха колеблется в пределах от 7 до 4 градусов тепла.

Также эксперт советует иметь два комплекта колес, чтобы своевременно их менять, что будет более рационально.

При этом, Артем Угрюмов говорит, что следует отдавать предпочтение оригинальным покрышкам и стараться не приобретать дешевые подделки.

Не рекомендует эксперт использовать и дорогие всесезонные шины, в связи с тем, что летом резина изнашивается и ее эффективность в зимнее время существенно снижается.