Спортивный Cadillac CT6-V не появится на европейском рынке

Американская компания Cadillac объявила о начале продаж нового Cadillac CT6-V на внутреннем рынке.

При этом представители европейского подразделения компании уже заявили журналистам, что Cadillac CT6-V не приедет на европейский авторынок.

Также ранее сообщалось, что автомобиль не появится в Китае и странах Ближнего Востока. Причины такого решения неизвестны, но возможно это связано с тем, что мощная версия седана будет выпущена ограниченным тиражом.

Cadillac выпустит только 275 седанов Cadillac CT6 в версии V-Sport, оснащенной 4,2-литровым двигателем, который никогда не устанавливали в этот автомобиль.

Мощность двигателя составляет 557 лошадиных сил, работая в паре с десятискоростной коробкой передач и системой привода на все колеса.

В списке оснащенности Cadillac CT6-V есть активная выхлопная система, тормоза Brembo, а также колесные диски размером 20 дюймов и адаптивная подвеска.

Как сообщили в компании, в стоимость автомобиля включили двухдневное обучение в школе Cadillac V-Performance Academy.