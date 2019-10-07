Недавно стало известно, что компания «АвтоВАЗ» останавливает продажи партии автомобилей Лада Ларгус.
АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus из-за топливных трубок
07.10.2019 10:17
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Теперь появились новые подробности об этом, которые удалось выяснить журналистам «Лада.онлайн». Как выяснилось, АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus из-за топливных трубок.
Проблему в топливной системе выявили в 935 автомобилях, сошедших с конвейера в период со 2 по 13 сентября текущего года.
Предполагается, что среди дефектных машин некоторые экземпляры дилеры уже успели продать.
«В рамках предписания №51-19 от 04.10.2019 на АвтоВАЗе меняют топливные трубки 8450091675 на новые 8450092306. Инструкция по замене есть в ТИ.3100.25100.20538» — пишет «Лада.онлайн» ссылаясь на свой источник.
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