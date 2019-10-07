Недавно стало известно, что компания «АвтоВАЗ» останавливает продажи партии автомобилей Лада Ларгус.

Теперь появились новые подробности об этом, которые удалось выяснить журналистам «Лада.онлайн». Как выяснилось, АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus из-за топливных трубок.

Проблему в топливной системе выявили в 935 автомобилях, сошедших с конвейера в период со 2 по 13 сентября текущего года.

Предполагается, что среди дефектных машин некоторые экземпляры дилеры уже успели продать.

«В рамках предписания №51-19 от 04.10.2019 на АвтоВАЗе меняют топливные трубки 8450091675 на новые 8450092306. Инструкция по замене есть в ТИ.3100.25100.20538» — пишет «Лада.онлайн» ссылаясь на свой источник.