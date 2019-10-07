Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ за сентябрь

Рейтинг самых востребованных на российском рынке кроссоверов был составлен на основании данных АЕБ.

Возглавляет топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ за сентябрь модель Hyundai Creta, которая остается бестселлером на российском рынке в сегменте много месяцев.

Объёмы продаж кроссовера в прошлом месяце составили 6 408 ед., что на 9% больше. Отечественный внедорожник LADA 4×4 располагается на второй строчке с результатом 3 218 ед., что на 1% больше.

В тройке лидеров оказался Volkswagen Tiguan. Он разошелся тиражом в количестве 3 192 шт., что на 8% больше.

Renault Duster стал четвертым и показывает отрицательную динамику на 17% до 3 137 проданных экземпляров.

Замыкает первую пятерку модель Nissan Qashqai, продажи которой выросли на треть и составили 3 111 ед. Вторая пятерка самых популярных кроссоверов в России выглядит следующим образом: KIA Sportage (3063 ед., +25%), Mitsubishi Outlander (2412 ед., +13%), Mazda CX-5 (2349 ед., +24%), Skoda Kodiaq (2297 ед., +3%) и Nissan X-Trail (2290 ед., -4%).