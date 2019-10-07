УАЗ показал, как заводится двигатель УАЗ «Патриот» без ключа

Как известно, внедорожник Патриот станет первым автомобилем УАЗа, который будет оснащен новым телематическим комплексом Connected Car.

Над ним компания работает уже несколько лет, и уже скоро машины начнут оснащаться такими системами.

Для обычных клиентов в автомобилях будет интересна возможность запуск двигателя с помощью смартфона. Работу этой системы и показали на видео в социальной сети представители компании.

Стоит отметить, что благодаря приложению на смартфоне «УАЗ Connect» можно не только завести двигатель, но и посмотреть данные о количестве топлива, состоянии аккумулятора, местоположении автомобиля, а также можно провести и диагностику.