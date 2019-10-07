Как известно, внедорожник Патриот станет первым автомобилем УАЗа, который будет оснащен новым телематическим комплексом Connected Car.
УАЗ показал, как заводится двигатель УАЗ «Патриот» без ключа
07.10.2019 09:55
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Над ним компания работает уже несколько лет, и уже скоро машины начнут оснащаться такими системами.
Для обычных клиентов в автомобилях будет интересна возможность запуск двигателя с помощью смартфона. Работу этой системы и показали на видео в социальной сети представители компании.
Стоит отметить, что благодаря приложению на смартфоне «УАЗ Connect» можно не только завести двигатель, но и посмотреть данные о количестве топлива, состоянии аккумулятора, местоположении автомобиля, а также можно провести и диагностику.
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