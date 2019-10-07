Стоимость ОСАГО в России может вырасти в два раза с 2020 года

Увеличение стоимости ОСАГО для некоторых автовладельцев указали в новом проекте закона, в котором предлагается установка специального датчика.

Этот датчик или «жучок» будет передавать разные данные страховщикам, а они в свою очередь будут устанавливать стоимость ОСАГО на основании этой информации.

В частности, новый датчик будет передавать информацию о стиле вождения водителя, его местоположении, длительности эксплуатации машины, скорости передвижения и другие показатели, пишут «Известия».

В проекте закона говорится, что такой датчик передвижения позволит устанавливать индивидуальные тарифы.

Сильнее всего, в случае принятия проекта закона, пострадают автомобилисты, которые не захотят устанавливать датчик, так как в таком случае автостраховщикам дают право назначить максимальный тариф для клиента.

Отдельно отмечается, что принудительно устанавливать датчик никого заставлять не будут, однако в противном случае уже в 2020 году стоимость ОСАГО для таких владельцев может вырасти в два раза.