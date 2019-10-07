Системы обнаружения пешеходов признали неэффективными

К такому выводу пришли специалисты Американской автомобильной ассоциации, проведя тестирование систем, установленных в автомобилях участие Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry и Chevrolet Malibu 2019 года выпуска.

Несмотря на заявление о том, что системы обнаружения пешеходов являются неэффективными, специалисты уверены, что отказываться от них не стоит, так как их обязательная установка в дальнейшем позволит производителям их совершенствовать.

Итак, в ходе тестирования системы обнаружения пешеходов было установлено, что они не срабатывают в темное время суток, а это серьёзный недостаток в связи с тем, что большинство пешеходов погибает именно ночью.

Еще выяснилось, что работа системы зависит от скорости. Риск получения травм пешеходом при скорости автомобиля 30 км/ч составляет 18%, но при движении на скорости 45 км/ч риск тяжелой травмы составляет уже 50%.

Отмечается, что лучше всего система обнаружения пешеходов работает днем и при скорости 30 км/ч. При таких условиях избежать столкновений удалось в 40% случаев, однако это актуально в случае появления на дороге взрослого пешехода, тогда как с детьми аварии происходили в 89% случаев.

Ни один из автомобилей не справился с тестом, когда пешеход выходит после поворота.