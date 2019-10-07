Китайцы показали убийцу «Ларгуса» в лице Wuling Hong Guang Plus

Новый восьмиместный компактвэн создан для китайского рынка и по цене он сопоставим с российским Ларгусом.

Новинка с названием Wuling Hong Guang Plus создавалась компаниями SAIC Motor и General Motors. Универсал оказался крупнее «Ларгуса» и получил следующие габариты: 4 720/1840/1810 мм, колесная база – 2 800 мм.

В продажу новинка поступит в семи- и восьмиместной версиях. Базовая версия Wuling Hong Guang Plus окажется небогатой, а в более дорогих комплектациях будет камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и другое.

В движение универсал будет приводиться полуторалитровым 147-сильным двигателем, пару которому составит 6-ступенчатая механика. Система привода будет только на заднюю ось.

Предварительная цена Wuling Hong Guang Plus составит около 10 тысяч долларов, тогда как Ларгус предлагается по цене от 10 500 долларов в эквиваленте.