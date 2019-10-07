Новый семиместный кроссовер бренда Exeed, который станет флагманским в линейке, появился в базе министерства промышленности КНР, где опубликовали не только фотографии, но и некоторые характеристики.

Помимо этого, фотошпионам удалось сфотографировать и салон новинки с названием Exeed VX. Chery сертифицировала флагманский кроссовер Exeed VX, который будет представлен в ноябре.

Он создан на платформе Chery M3X и получит длину 4 970 мм, а его колесная база будет 2 900 мм. В экстерьере нового флагмана имеет массивная решетка радиатора, а также светодиодные ДХО.

В салоне новинки будет большой экран мультимедийной системы и виртуальная панель приборов, выполненные в стиле нового Mercedes-Benz GLE.

Линейка двигателей Exeed VX будет представлен турбированным 1,6-литровым бензиновым двигателем. Его мощность составит 197 лошадиных сил при 290 Нм крутящего момента. Среди трансмиссии предложат семискоростной робот с двумя сцеплениями.