Названы самые популярные автомобили у пенсионеров в России

О самых популярных автомобилях среди российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста стало известно по результатам исследования агентства «Автостат».

Специалисты проанализировали данные по опросам за период с 2013 по 2019 год и назвали самые популярные автомобили у пенсионеров в России.

Оказалось, что чаще всего россияне возрастом старше 55 лет, чаще всего ездят на LADA Classic. Такой автомобиль оказался у 3,1% респондентов указанного возраста.

На втором месте располагается Ford Focus с показателем 2,4%, а в тройке лидеров оказался LADA Samara (2,2%).

На четвертой позиции находится Renault Logan (2,1%). Следом за этой моделью с одинаковыми показателями в рейтинге числятся LADA Kalina и Toyota Corolla – по 2%.

В десятке самых популярных авто среди пенсионеров еще оказались LADA Granta (1,9%), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8%).