Соответствующее ОТТС получило ООО «Промышленные технологии».

В документе упоминают две модификации автомобиля, где одна будет предназначена для перевозки только медицинских бригад, а вторая получит возможность транспортировать людей с ограниченными возможностями.

Эти машины будут выпускать на базе удлиненной Нивы, причем судя по габаритам, указанным в документе, кузов будет стандартным.

Среди силовых установок указан 1,7-литровый 83-сильный двигатель, а среди трансмиссий – пятискоростная механическая КП