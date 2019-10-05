Внедорожник LADA 4×4 получит модификации для медицинской службы.
АвтоВАЗ сертифицировал версию LADA 4×4 для медицинской службы
05.10.2019 15:35
25 0
Соответствующее ОТТС получило ООО «Промышленные технологии».
В документе упоминают две модификации автомобиля, где одна будет предназначена для перевозки только медицинских бригад, а вторая получит возможность транспортировать людей с ограниченными возможностями.
Эти машины будут выпускать на базе удлиненной Нивы, причем судя по габаритам, указанным в документе, кузов будет стандартным.
Среди силовых установок указан 1,7-литровый 83-сильный двигатель, а среди трансмиссий – пятискоростная механическая КП
Комментарииcomments powered by HyperComments