В прошлом месяце новый бренд Jetta от немецкой компании Volkswagen запустил в продажу на китайском рынке свой первый кроссовер и седан.

Теперь пресс-служба компании рассказала о продажах новинок за первый месяц.

Согласно официальным данным, кроссовер VS5 и седан VA3 разошлись тиражом в количестве 11 080 экземпляров, а это значительно больше, чем ожидалось.

За счет того, что недорогие иномарки Jetta от Volkswagen пользуется отличным спросом, автопроизводитель задумался о выводе их на новые рынки.

Предполагается, что седан и кроссовер могут появиться и на российском рынке.