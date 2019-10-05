Новый кроссовер Geely Icon заметили на улицах города

Китайская компания в прошлом месяце распространила несколько тизеров новой модели и объявила о ее названии.

Презентация нового кроссовера в качестве прототипа состоялась в прошлом году, а теперь готовится к презентации его серийная версия.

Новый кроссовер Geely Icon заметили на улицах Китая, а снимок уже опубликовали в Сети. В целом товарный вариант автомобиля мало чем будет отличаться от прототипа.

Например, в серийной модели будут обычные дверные ручки вместо скрытых, а также привычные боковые зеркала вместо камер.

Создают Geely Icon на платформе от шведской компании Volvo. В линейке двигателей предложат, как обычные ДВС, так и гибридную установку.