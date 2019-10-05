Лифтбек подорожал на сумму почти 180 тыс. рублей с сентября 2017 года.



Специалисты сайта «Цена Авто» проанализировали изменение стоимости автомобиля Skoda Octavia за последние два года.

В результате эксперты пришли к выводу, что начальная цена Skoda Octavia за два года выросла на 179 тысяч рублей и теперь автомобиль предлагается за 1 119 000 рублей минимум.

В базовой комплектации лифтбек предлагается с 1,6-литровым 110-сильным двигателем. Топовый вариант модели оценен в 1 578 000 рублей и в нем доступен 1,8-литровый 180-сильный двигатель.