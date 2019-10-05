Бренд Haval в сентябре увеличил продажи в РФ в 5,5 раза

Китайская компания опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей в России за сентябрь.

В отчетный период Haval увеличил российские продажи в 5,5 раза до 1 175 реализованных авто. Самым востребованным автомобилем компании остается кроссовер Haval H6.

Его объёмы продаж составили 611 единиц. На втором месте по объёмам продаж располагается новый кроссовер Haval F7, производимый на заводе в Тульской области.

Эта модель была продана в количестве 334 штук. В тройке самых популярных моделей Haval оказался Haval H2.

Как говорят в компании, рост объёмов продаж обусловлен расширением модельного ряда и дилерской сети, а также увеличением объёмов производства.