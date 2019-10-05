Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в параде в сеть 70-летия КНР на роскошной машине FAW Hongqi L9.
FAW разработала 6,5-метровый лимузин для председателя КНР
05.10.2019 14:18
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Этот бронированный лимузин помимо роскошного оснащения оборудован микрофонами на крыше, специальным люком и отличается от гражданской версии удлиненной колесной базой.
Помимо этого, в лимузине изменили конструкцию задних дверей, а в салоне использовали сенсорные экраны и кнопки.
В движение эта машина приводится 12-цилиндровым двигателем с отдачей 490 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестискоростной автомат.
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