FAW разработала 6,5-метровый лимузин для председателя КНР

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в параде в сеть 70-летия КНР на роскошной машине FAW Hongqi L9.

Этот бронированный лимузин помимо роскошного оснащения оборудован микрофонами на крыше, специальным люком и отличается от гражданской версии удлиненной колесной базой.

Помимо этого, в лимузине изменили конструкцию задних дверей, а в салоне использовали сенсорные экраны и кнопки.

В движение эта машина приводится 12-цилиндровым двигателем с отдачей 490 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестискоростной автомат.