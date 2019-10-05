Компания Nissan приняла решение прекратить производство и продажи хэтчбека Nissan Cube.
Хэтчбек Nissan Cube снимут с производства в конце 2019 года
05.10.2019 14:02
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Хэтчбек Nissan Cube снимут с производства в конце 2019 года в рамках реструктуризации бизнеса, при этом преемника модели создавать не будут.
Первое поколение этого автомобиля оказалось не очень удачным, чего не скажешь о второй генерации, которая была представлена в 2002 году.
Этот Nissan Cube оказался популярным и ранее его объёмы продаж превышали 130 тыс. экземпляров в год.
При этом теперь хэтчбек с необычным дизайном перестал пользоваться спросом, в связи с чем компания решила прекратить его производство в декабре этого года.
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