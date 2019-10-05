Хэтчбек Nissan Cube снимут с производства в конце 2019 года в рамках реструктуризации бизнеса, при этом преемника модели создавать не будут.

Первое поколение этого автомобиля оказалось не очень удачным, чего не скажешь о второй генерации, которая была представлена в 2002 году.

Этот Nissan Cube оказался популярным и ранее его объёмы продаж превышали 130 тыс. экземпляров в год.

При этом теперь хэтчбек с необычным дизайном перестал пользоваться спросом, в связи с чем компания решила прекратить его производство в декабре этого года.