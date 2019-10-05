В компании Audi рассказали о скором выходе новой модели, тизер которой также опубликовали в Сети.

Audi анонсировала новое четырехдверное электрическое купе, выполненной в стилистике автомобилей Sportback.

Основой для новинки становится платформа PPE, созданная совместно с Porsche. Эта основа предполагает использование одного электромотора, который расположится на задней оси, либо двух электродвигателей, что обеспечит полный привод.

Габариты нового купе будут сопоставимы с A4, а в его дизайне будет не только стилистика Sportback, но и некоторые решения от прототипа e-tron GT. Другие подробности в компании не раскрывают, в том числе и не сообщается дата презентации новинки.