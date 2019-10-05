Представленные на специальном мероприятии в США автомобили предлагают приобрести только вместе за 6 млн фунтов стерлингов или около 480,8 млн рублей.



Aston Martin показал два самых дорогих в своей истории спорткара, а именно реплику классического DB4 Zagato и модель DBS GT Zagato, оснащенную мощным двигателем.

Машины создавали в честь 100-летия кузовного ателье Zagato, и они становятся частью коллекционной линейки DBZ Centenary.

Спорткар DBS GT Zagato, как отметили на презентации, оказался первым в мире серийным автомобилем, где применили карбоновые и металлические элементы, созданные с помощью 3D-печати.

Эмблемы в этой машине сделали из 18-кратного золота. В этой новинке установлен 5,2-литровый двигатель, работающий в паре с 8-скоростной КП от ZF. Его мощность составляет 770 л.с. Динамические характеристики Aston Martin DBS GT Zagato называть не стали.

Вместе с Aston Martin DBS GT Zagato будут продавать и современную реплику спортивного автомобиля DB4 Zagato 1960-х годов. Эту модель уже показывали летом на «24 часа Ле-Мана».

В ней применили алюминиевый кузов, а в салоне установили гоночные сидения с карбоновым каркасом. В движение машина приводится 4,7-литровым двигателем.

Aston Martin выпустит по 19 экземпляров DB4 Zagato и DBS GT Zagato, первые из которых отправят клиентам до конца года.