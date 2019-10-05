Названы самые распространенные легковые автомобили в России

Самые распространенные в России автомобили были названы по состоянию на 1 июля этого года аналитиками «Автостат».

На этот период в России числилось 44 млн легковых автомобилей, из которых 1,7 млн ед. приходится на LADA 2107. Этот седан и стал самым распространенным легковым автомобилем в России.

Следующие четыре модели в списке это Лады, а именно LADA 2106 (1,5 млн ед.), LADA 4×4 (1,2 млн ед.), LADA 2109 (849 тыс. ед.) и LADA 2110 (828 тыс. ед.).

На шестом месте оказалась иномарка и это KIA Rio, которых зарегистрировано в нашей стране 793,4 тыс. ед. Седьмая строчка в рейтинге принадлежит LADA 2114 с показателем 772 тыс. экземпляров.

На восьмом месте оказался Hyundai Solaris (766,2 тыс. ед.), а замыкают десятку лидеров Ford Focus (746,6 тыс. ед.) и LADA 2105 (723,3 тыс. ед.).