В Новосибирске создана проектная лаборатория для летающих автомобилей

Летающий автомобиль российской разработки должен иметь скорость более 300 км/ч и вес полезной нагрузки до 500 кг.

В Новосибирске создали проектную лабораторию для летающих автомобилей, в которой специалисты в ближайшие 4 года создадут первый прототип.

Лаборатория создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск). В ней разработают транспортный беспилотник с гибридной установкой, способный садится и взлетать с площадки размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров, пишут «РИА Новости».

Дальность полета летающей машины должна составить 1 000 км.

За четыре года специалисты должны создать прототип, провести его испытания в аэродинамических трубах, и вывести его на испытания в реальных условиях.