Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились на 0,2%

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам новых машин на российском авторынке за сентябрь.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в отчетный период снизились всего на 0,2% до 157 129 реализованных единиц.

Объёмы продаж легковых авто и легкого коммерческого транспорта за период с января по сентябрь 2019 года составили 1 271 392 ед., что на два процента меньше.

Аналитики прогнозируют, что по итогам этого года будет продано 1,76 млн автомобилей. Лидером на рынке в сентябре остался «АвтоВАЗ» с результатом 31 516 ед., что на 1% больше.

Второй стала марка KIA. Дилеры этого бренда продали в прошлом месяце 19 194 машины, что на 2% больше. В тройке лидеров располагается Hyundai – 16 050 авто, что соответствует уровню прошлого года. На четвертой и пятой строчке находятся Renault и Volkswagen.

Объёмы продаж первой составили 13 326 ед. (+28%), а второй – 9 560 ед. (+2%). В десятке самых популярных марок оказались: Toyota (9403 ед., -16%), Nissan (7417 ед., -5%), Skoda (7341 ед., -6%), ГАЗ (6330 ед., +33%) и Mercedes-Benz (3786 ед., +16%).