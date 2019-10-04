Среди автолюбителей машины Range Rover имеют достаточно противоречивую репутацию. Это обусловлено тем, что они, с одной стороны, символизируют высокий социальный статус своих владельцев, а с другой стороны, вызывают множество нареканий по поводу своей надежности. И если с первым пунктом спорить сложно, то второй обусловлен исключительно скупостью некоторых владельцев в отношении полноценного сервисного обслуживания автомобилей этой марки, как во время гарантийного срока, так и по его истечении. Многие автолюбители знают, что если машине не оказывать должного внимания вовремя, то она его потребует тогда когда вам будет наиболее неудобно.

Основные характеристики

Среди множества внедорожников автомобили Range Rover выделяются сочетанием высокого уровня комфортности и прекрасной проходимости. На них можно проехать там, где современные модные кроссоверы безнадежно застрянут. Электронная начинка авто вполне соответствует его статусу – все привычные для владельцев моделей премиум-класса блага имеются в наличии. Двигатели, редукторы, автоматическая коробка передач, раздаточная коробка обладают высокой надежностью. Все модели Range Rover оснащены пневмоподвеской, но баллоны в них выходят из строя нечасто. Те, кто желает приобрести одну из моделей этого автомобиля, могут обратиться в официальный Дилерский центр Range Rover Запад в Киеве. Разумеется, при покупке следует понимать, что стоимость содержания авто такого класса обойдется недешево.

Особенности конструкции

Чтобы адекватно оценить соответствие Range Rover своим потребностям и возможностям, нужно учитывать следующие конструктивные особенности этого автомобиля:

Ходовая часть. Баллоны пневматической подвески при аккуратном обращении с авто способны выдержать до 150 тыс. км. Но для этого их надо регулярно очищать от песка и грязи. Range Rover оснащен простой подвеской с двумя рычагами, которые способны выдержать до 200 тыс. км. А вот ступицы могут не выдержать и 50 тыс. км. Ресурс активной рулевой рейки не превышает 150 тыс. км.

Трансмиссия. Как было отмечено выше, Range Rover обладает прекрасными внедорожными характеристиками. Высокая проходимость обеспечивается за счет понижающей передачи, а также полного привода. Проблем механического характера с этими системами не возникает, однако временами подводит электроника.

Салон. Он выполнен у Range Rover весьма добротно. Дефекты не возникают даже у экземпляров, выпущенных десять лет назад. Качество кожаной обивки сидений достаточно высокое.

Кузов. Пострадать от коррозии могут только днище и участки под колесными арками. Если кузовные панели сделаны из алюминия, то их ремонт обойдется довольно дорого.

Электрика. Главные проблемы с Range Rover возникают именно с электрикой. Довольно быстро ломаются датчики систем безопасности, расположения кузова относительно поверхности дороги, климат-контроля и др.

В целом автомобили Range Rover обладают достаточно высокой надежностью, в особенности после рестайлинга. Большинство проблем, на которые жалуются многие автовладельцы, возникает вследствие того, что они пытаются сэкономить на профессиональном обслуживании. Хотя такое обслуживание стоит недешево, однако автомобили люксового сегмента требуют соответствующего обращения с собой.